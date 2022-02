Bild: Andreas Martini WWWeichenstellungen Wie das Internet neu reguliert und umstrukturiert werden soll Die EU will mit einer ganzen Batterie von Verordnungen das World Wide Web retten und die großen Internetkonzerne einhegen. Das könnte am Ziel vorbeigehen, denn es wird fleißig daran gearbeitet, das alte WWW durch Metaverse und Web3 zu ersetzen. Von Holger Bleich, Jan-Keno Janssen und Sylvester Tremmel

Kaum im Amt, sieht sich die neue Bundesregierung mit vielen Phänomenen konfrontiert, die sie im wortreichen Koalitionsvertrag nicht berücksichtigt hat. Eines davon sind die unangemeldeten „Spaziergänge“ von Coronaleugnern. Sie organisieren sich meist über den Messenger Telegram. Aha, hier scheint also die Wurzel des Übels zu liegen.

Das glaubt zumindest Innenministerin Nancy Faeser (SPD): Sie blies Anfang des Jahres zum Angriff auf den Betreiber. Der hat seinen Sitz allerdings in Dubai und ist deshalb für die deutsche Exekutive kaum greifbar. Faeser will die EU dazu bringen, Telegram zur Kooperation zu zwingen. Aber sie sagte auch, dass sie erwäge, auf eine Abschaltung in Deutschland hinzuwirken: „Das wäre sehr schwerwiegend und ganz klar Ultima Ratio. Vorher müssen alle anderen Optionen erfolglos gewesen sein.“