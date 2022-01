Funkspieler Wireless Adapter koppelt fremde Gamecontroller an die Nintendo Switch und an PCs.

Der Wireless Adapter von 8BitDo ist primär dafür gedacht, Gamecontroller von Drittanbietern an der Nintendo Switch zu nutzen. Dafür wird er ins Dock der Switch gesteckt und einmalig über Bluetooth mit dem gewünschten Controller gepairt. Er unterstützt neben den von 8BitDo selbst gefertigten Retro-Controllern auch die der PlayStation und der Wii. Nach dem Pairing gaukelt er der Switch einen per Kabel angesteckten Switch Pro Controller vor. So übermittelt er die Befehle vom Controller an die Konsole und Vibrations-Feedback zum Controller. In unseren Tests mit einem Dual Shock 4 von Sony klappte das problemlos und ohne störende Latenz.

Zusätzlich lässt sich der Adapter zum Zocken auch an PCs, Macs und den Raspberry Pi sowie Android-TV-Boxen anschließen. Für Windows und macOS bietet 8BitDo kostenlos die „Ultimate Software“ an, mit der sich am Rechner das Mapping der Keys und die Trigger-Empfindlichkeit ändern lässt.