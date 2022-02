Kunterbunte Lernspiele Vorschulübungen mit Tablet und Stift Die Lern-App Edurino führt Vorschüler mit zugehörigem Stift und Kunststofffiguren spielerisch ans Lesen und Schreiben heran. Unser Test klärt, wie gut Kinder mit dem Starterset die richtige Stifthaltung lernen und ob die Übungen Spaß machen. Von Anke Brandt

Mit Edurino üben Vorschulkinder und Schulanfänger spielerisch Lesen und Schreiben. Dabei muss der Nachwuchs noch keine Lesefertigkeiten mitbringen, da auf Wunsch alles vorgelesen wird. Zum Üben benötigt man ein Tablet (Android, iOS oder Fire OS), den Edurino-eigenen Stift und eine Spielfigur. Wir haben uns das Starterset „Erstes Lesen und Schreiben ab 4“ genauer angesehen. Es besteht aus Stift und Figur, die App installiert man über den jeweiligen App Store des Tablets.

Derzeit kann man mit Edurino nur in einer Themenwelt Aufgaben rund um die Sprache üben. Im Frühjahr 2022 soll „Die versunkene Welt der Zahlen“ erscheinen, in der Kinder unter anderem erste Übungen im Zahlenraum bis 20 und der Mengenlehre absolvieren können. Weitere Themen seien bereits in Planung.