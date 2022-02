Bild: Andreas Martini Python für alle Gute Gründe für Python Python ist leicht lesbar und stößt daher gerade Anfängern die Tür in die Welt des Programmierens auf. Wir haben zusammengetragen, wo die Vorteile der Sprache liegen, welche Python-Edition Sie wie am schnellsten auf den Rechner bekommen und welche Entwicklungsumgebungen sich eignen. Von Wilhelm Drehling

Eine Programmiersprache wie C erspart Entwicklern, Maschinencode zu tippen und der Compiler übersetzt auf jedem Rechner in den Dialekt der eingebauten CPU. Trotzdem nutzt so maschinennahes Programmieren noch jedes Byte – und der Code zerfällt in Speicherzugriffsfehler, wenn nur ein Bit falsch gesetzt ist.

Seit der Erfindung von C ist die Informatik glücklicherweise weit gekommen. Eine moderne Programmiersprache wie Python nimmt Entwicklern Fehlerquellen wie unsinnige Speicheradressen oder doppelt freigegebenes RAM. Programmieren geht mit Python nicht nur schneller und braucht weniger Zeilen Code; die Sprache erlaubt es, den Blick ganz auf den Algorithmus zu richten, ohne sich vorstellen zu müssen, was jeder Befehl mit den Registern der CPU macht.