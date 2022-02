Bild: Andreas Martini Codefabriken Die Python-Entwicklungsumgebung für Sie Entwicklungsumgebungen stellen die richtigen Werkzeuge bereit, um schnell und effizient zu programmieren. Sie sollten mehrere davon kennen, denn sie sind auf verschiedene Bedürfnisse zugeschnitten und Python ist unglaublich vielseitig. Von Wilhelm Drehling, Jan Mahn und Pina Merkert

c't kompakt Texteditoren mit Syntaxhervorhebung erleichtern den schnellen Einstieg in Python.

Einzelne Zeilen Python kann man sehr schnell auf der interaktiven Konsole und noch schöner in Jupyter-Notebooks ausprobieren. Letztere zeichnen auch ruckzuck Diagramme und Bilder.

Für große Projekte gibt es mächtige Entwicklungsumgebungen wie VSCode und PyCharm, die Code verstehen, vervollständigen, testen und auf häufige Fehler hinweisen.

Um Python zu programmieren, reicht ein einfacher Texteditor, wie ihn jedes Betriebssystem an Bord hat. Aber schon nach wenigen Zeilen wünscht man sich mehr Komfort. So unterschiedlich wie die Einsatzbereiche für Python sind auch die Entwicklungsumgebungen. Wir stellen sechs Programme vor, die die Arbeit mit Python-Code immens erleichtern. Sie fragen sich, wie so ein aufgebohrter Texteditor beim Programmieren hilft? Hier ein Beispiel aus dem Profi-Alltag: