Leselust-Lieferanten Wodurch sich die E-Book-Plattformen Kindle, Tolino und PocketBook unterscheiden E-Book-Reader erwachen erst mit Lesestoff zum Leben. Die drei marktführenden Plattformen Kindle, Tolino und PocketBook haben zwar ein ähnliches Angebot, aber beim Benutzen liegen Süßes und Saures dicht beieinander. Wir dröseln das auf und zeigen, wie Sie anderswo an weitere Bücher kommen. Von Michael Link und Stefan Porteck

So wie Kamele ihre Höcker gelegentlich in der Oase befüllen müssen, muss man auch E-Book-Reader immer mal wieder mit neuem Lesestoff betanken. Es gibt Riesenunterschiede zum herkömmlichen Buchkauf. Etwa, dass man E-Books im Gegensatz zum Papierbuch nicht bestellen kann, wenn man sie in den Regalen nicht findet.

Wir fühlen Amazons Kindle-Bibliothek, der Tolino-Allianz sowie dem PocketBook-System den Puls. Und schauen uns an, ob die Plattformen eine gesunde Mischung zur Behandlung der Schmökeritis bieten, wie gut man dort Lesefutter findet und ob man Gekauftes auch weitergeben kann.