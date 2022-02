Kleine Ziele Man kreuze einen Habit-Tracker mit einem Tamagotchi und erhalte Blobby. Die App soll dem Nutzer helfen, gute Gewohnheiten zu entwickeln und Ziele zu erreichen.

Der Entwickler der englischsprachigen App gibt fünf Kategorien vor: Freunde, Produktivität, Finanzen sowie mentale und körperliche Fitness. Für jede von ihnen definiert der Nutzer zwei Ziele, die er möglichst täglich erreichen möchte (Hauptziel und Minimalziel). Wer mag, nutzt das Stimmungstagebuch für eigene Einträge.

In der Gratisversion lassen sich nur Ziele aus drei der Kategorien auswählen, in der Pro-Version aus fünf. Außerdem zeigt die Gratis-App nur die Historie der letzten 14 Tage an, die Pro-Version einen Jahreskalender.