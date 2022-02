Bassdose Der Huawei Sound Joy entpuppt sich im Test als ein Bluetooth-Lautsprecher mit guter Ausdauer und mächtig Wumms. Bis zum Anschlag aufdrehen sollte man ihn aber lieber nicht.

Huaweis Bluetooth-Box hat die Form einer extragroßen Getränkedose. Der mit Stoff umhüllte Zylinder bringt ein sattes Gewicht von fast 700 Gramm auf die Waage und beherbergt vier Lautsprecher: einen 20-Watt-Breitbandlautsprecher, einen 10 Watt starken Hochtöner und an den Enden je einen Passivradiator. Die letzten beiden machen auch optisch auf sich aufmerksam, bei basslastiger Musik vibrieren sie um rund anderthalb Zentimeter nach innen und außen. Eine Handschlaufe, einen LED-Ring und Extraknöpfe für den Sprachassistenten sowie Play/Pause und zum Koppeln zweier Lautsprecher besitzt die Box ebenfalls.

Huawei hat sich Hilfe vom französischen Lautsprecherhersteller Devialet geholt. Der Klang der Box ist satt und warm, die Abstimmung sehr basslastig. Zumindest bis zu mittlerer Lautstärke sind auch Höhen und Mitten klar und deutlich zu hören. An die klanglichen Details hochwertiger Hi-Fi-Boxen kommt so ein portabler, günstiger Bluetooth-Lautsprecher aber selbstredend nicht heran. In einer ähnlichen Preisklasse spielen beispielsweise der UE Megaboom 3 oder der kleinere Emberton von Marshall Headphones, die einen vergleichbaren Sound erzeugen. Anders, als ähnlich gestaltete Boxen und die zylindrische Form vermuten lassen, erzeugt der Sound Joy keinen Rundum-Klang, sondern hat eine klare Vorderseite, zu der die Töne abstrahlen – von hinten oder der Seite ist der Klang weniger ausgewogen, vor allem die Mitten werden dumpfer.