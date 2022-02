VPN-Express Fritzbox 4060: Rasanter Breitband-WLAN-Router im Test AVM stellt seine Router auf eine neue Hardwarebasis mit Qualcomms aktuellen Wi-Fi-6-Chips. Als erster Router hat die Fritzbox 4060 das neue Innenleben bekommen. Ein Beleg für den Leistungssprung ist der enorme VPN-Durchsatz. Von Ernst Ahlers

Wir ahnten schon beim ersten Blick auf die Konfigurationsseiten, dass die Fritzbox 4060 mit dem neuen Router-Prozessor IPQ8074A viel mehr leistet als etwa das frühere Spitzenmodell 7590: Die Webseiten der 4060 bauten sich geschätzt dreimal so schnell auf. Der erste Eindruck sollte sich bestätigen.

Als Breitband-WLAN-Router kommt die Fritzbox 4060 ohne integriertes Modem. Damit ist sie für alle interessant, die vom Provider beispielsweise einen Glasfaser-Netzwerkabschluss (Optical Network Terminator, ONT) oder ein simples Modem für andere Zugänge gestellt bekommen. Auch in einer Kaskade hinter dem Hauptrouter tut die 4060 gute Dienste. Wer jedoch einen Access-Point als per LAN-Kabel angebundenen Mesh-Node braucht, würde aus AVMs Portfolio eher den Fritz-Repeater 6000 wählen (Test in c’t 11/2021, S. 82). Er gründet auf derselben Hardware, ist aber etwas preisgünstiger.