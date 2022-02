Maximalmobil Gaming-Notebook MSI Raider GE76 mit Core i9-12900HK & GeForce RTX 3080 Ti MSI vereint im 5000-Euro-Notebook Raider GE76 zwei der derzeit schnellsten und neuesten Mobilkomponenten: den 14-Kern-Prozessor Intel Core i9-12900HK und Nvidias GeForce RTX 3080 Ti. Sowohl Intel als auch Nvidia behaupten, ihre Chips seien Apples M1 Max überlegen – wir haben überprüft, was da dran ist. Von Florian Müssig

Zu Jahresbeginn stellten alle PC-Chiphersteller ihre Highlights für 2022 vor. Zwei davon fanden sich bereits im c’t-Labor ein: Intel schickte das 17,3-Zoll-Notebook MSI Raider GE76 (12UHS), in dem sowohl der Core-i9-12900HK arbeitet, das schnellste Prozessormodell der zwölften Core-i-Generation Alder Lake, als auch Nvidias neues GPU-Topmodell GeForce RTX 3080 Ti.

Sowohl das Tamtam, das beide Hersteller veranstaltet haben, als auch die Zusammenstellung des Testgeräts sollen beweisen, dass sich Verhältnisse verschoben haben: Intel-Chef Pat Gelsinger sieht die in den vergangenen Jahren erstarkten AMD Ryzen nun „im Rückspiegel“. Auch Apples M1 Max im MacBook Pro 16″ will man in die Schranken weisen.