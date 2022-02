Bild: microsoft.com Wirbelwind Games: Microsoft kauft Activision Blizzard für 68,7 Milliarden Dollar Microsoft zahlt eine Rekordsumme für den skandalgebeutelten Spiele-Publisher Activision Blizzard. Damit festigt das Unternehmen seinen Stand im lukrativen Games-Markt und die Verkaufschancen seiner Xbox. Von Daniel Herbig

c't kompakt Microsoft will das Spieleunternehmen Activision Blizzard für eine Rekordsumme kaufen.

Die Übernahme würde Microsoft ein solides Standbein im Mobilspielebereich sichern.

Microsoft übernimmt damit auch bekannte Spielemarken wie Call of Duty, Overwatch, Starcraft oder World of Warcraft.

Sexismus-Skandale vergehen, doch der Videospielmarkt wächst und wächst – so oder so ähnlich dürfte Microsoft wohl die geplante Rekordübernahme des strauchelnden Spieleherstellers Activision Blizzard begründen. Kolossale 68,7 Milliarden US-Dollar will Microsoft für das wohl umstrittenste Spieleunternehmen der Welt bezahlen. Es ist ein Deal wie ein Erdbeben, der die Branche ordentlich durcheinanderwirbeln wird.

Microsoft würde damit bekannte Spielemarken wie Starcraft, Overwatch oder Call of Duty übernehmen und laut eigenen Angaben durch die Übernahme zum drittgrößten Spieleanbieter der Welt hinter Tencent und Sony avancieren. Erst im vergangenen Frühjahr hatte Microsoft die Übernahme der Bethesda-Mutterfirma ZeniMax Media abgeschlossen. Der Deal kostete 7,5 Milliarden US-Dollar – im Vergleich zur geplanten Activision-Übernahme eine Kleinigkeit. Wenn sie wie geplant über die Bühne geht, ist die Übernahme von Activision Blizzard der bislang teuerste Deal im Tech-Sektor.