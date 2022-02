In Gegenrichtung Zwei Delock-Adapter fädeln die DisplayPort-Signale älterer Notebooks in USB-C-Buchsen am Monitor ein.

Viele ältere Notebooks besitzen keine USB-C-Ausgänge. Wer sie trotzdem mit dem USB-C-Eingang eines Monitors verbinden möchte, benötigt einen Adapter, der Videosignale vom DisplayPort des Notebooks auf USB-C umsetzt. Im Standard vorgesehen ist diese Adaptionsrichtung zwar nicht, doch die Firma Delock bietet gleich zwei DP-auf-USB-C-Adapter an.

Die adaptierten Monitore müssen stets eine eigene Energieversorgung besitzen. Der kurze Delock-Adapter 63928 funktionierte im Test mit diversen mobilen USB-C-Monitoren (siehe c’t 2/2022, S. 92), scheiterte aber an herkömmlichen großen Monitoren mit USB-C-Eingang. Der 1,50 m lange Kabeladapter 86040 übergab das Bild dagegen problemlos an große Monitore und funktionierte zusätzlich an den mobilen USB-C-Monitoren von Dell und Lenovo.