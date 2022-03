4-Käsehoch PC-Gehäuse für Power satt im Kompaktformat Das A4-SFX V4.1 von DAN Cases soll leistungsfähigen Komponenten rund um ein Mini-ITX-Board auf kleinstem Raum ein schickes Zuhause geben. Wir haben mit einer Achtkern-CPU und einer Dual-Slot-Grafikkarte seine Grenzen ausgelotet – und waren positiv überrascht. Von Benjamin Kraft

Das A4-SFX startete als Kickstarter-Projekt mit dem Ziel, ein Gehäuse zu bauen, das mit Hardware von der Stange möglichst viel Leistung auf möglichst kleinem Raum unterbringt. Seitlich betrachtet hat das vom taiwanischen Fertigungspartner Lian-Li hergestellte Aluminiumgehäuse, das in Silber und Schwarz erhältlich ist, in etwa DIN-A4-Format. Es steht auf dunklen Gummifüßchen, die auf hellem Untergrund beim Verschieben Bremsspuren hinterlassen. Seitenteile und Deckel sind gelocht, die Front ist glatt und nur durch Einschalttaster und die USB-C-Buchse durchbrochen, die Daten mit 10 Gbit/s liefern kann.

Für einen solchen Zwerg fasst das A4-SFX überraschend viel Hardware, angefangen mit einer Grafikkarte in doppelter Breite (2 Slots, bis 40 mm) und einer maximalen Länge von 300 Millimetern. Damit kommen bei AMD die Radeon-Referenzkarten bis hin zur RX 6800 in Betracht, bei Nvidia theoretisch die Founders Editions bis zur 3080 Ti. Der Grafikbeschleuniger findet in der linken Gehäusehälfte seinen Platz und wird via PCIe-4.0-kompatiblem Flachbandkabel mit dem Mini-ITX-Mainboard verbunden, das mit dem Netzteil in der rechten Hälfte sitzt.