Sparkartenduell Einsteiger-Grafikkarte Radeon RX 6500 XT AMDs Radeon RX 6500 XT bringt moderne Technik für Spieler mit und ist für weniger als 250 Euro zu bekommen. Ob das angesichts der aktuellen Mondpreise für Grafikkarten ein Schnäppchen ist, müssen zwei Modelle von Asus und Sapphire im Test beweisen. Von Carsten Spille

Angesichts völlig überzogener Preise möchte man derzeit am liebsten eigentlich gar keine Grafikkarte kaufen. Wer aber unbedingt jetzt kaufen will, muss in den sauren Apfel beißen und tief in die Tasche greifen. Das gilt speziell für Spielergrafikkarten, die mehr als nur ein hoch aufgelöstes Bild ausgeben und Videos abspielen sollen – denn dafür sind in den Prozessor integrierte GPUs schnell genug [1]. Selbst Grafikkarten der Mittelklasse, traditionell zwischen 150 und 300 Euro angesiedelt, kosten inzwischen 400 bis 600 Euro.

In das Vakuum unter 400 Euro will AMD mit der Radeon RX 6500 XT stoßen, die aktuell ab etwa 245 Euro zu haben ist. Unsere beiden Testmodelle, die TUF Gaming RX 6500 XT von Asus und die Pulse RX 6500 XT von Sapphire kosten 370 respektive 265 Euro.