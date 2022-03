Draht-Luft-Wandler Devolos Powerline-WLAN-Basis Magic 2 WiFi 6 soll fern vom Router Funklöcher in größeren Wohnungen stopfen.

Devolo hat seinen ersten Wi-Fi-6-Access-Point mit Powerline-Technik zur Datenübertragung per Stromleitung herausgebracht: den Magic 2 WiFi 6. Wenn schon Magic-2-Powerline-Adapter vorhanden sind, genügt nach dem Einstecken das Drücken der Koppeltaste dort und am Neugerät, um den AP ins Powerline-Netz einzubinden. Die Gerätesätze Starter Kit und Multiroom Kit verbinden sich beim ersten Einstecken automatisch.

Mit der WiFi-Clone-Funktion übernimmt der erste AP per beiderseitigem Knopfdruck die Einstellungen vom Router und gibt sie später an seine Geschwister weiter. Alternativ passt man die WLAN-Einstellungen per Browser an und aktiviert die verbesserte Verschlüsselung WPA2+3 (Mixed-Mode). Spätere Änderungen an einem Gerät wandern automatisch auf die anderen weiter. Das schließt das optionale Gastnetz ein, das jetzt auch IPv6 spricht.