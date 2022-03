Böse neue Welt Dying Light 2 – Stay Human: Verbissen, verirrt, verzockt Dying Light 2: Stay Human versetzt in eine düstere Zukunft, in der ein Zombievirus herumgeistert und verfeindete Fraktionen um die Macht kämpfen. Von Andreas Müller

Die Geschichte spielt einige Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils. Das Zombievirus schien zunächst besiegt, kehrt jetzt aber umso grausamer zurück. Überall verwandeln sich Menschen in gefühlskalte Monster, die Gesellschaft zerbricht. In dem Chaos sucht Abenteurer Aiden verzweifelt nach seiner Schwester Mia. Dabei gerät er nicht nur zwischen die Fronten rivalisierender Fraktionen, sondern auch in die Fänge eines verrückten Wissenschaftlers.

Willkommen in Zombieland!

Dying Light 2 ist ein Open-World-Spiel, das enorme spielerische Freiheit verspricht. Zusammen mit dem beliebten Zombie-Genre hat das Horror-Action-Abenteuer des polnischen Entwicklungsstudios Techland eigentlich alle Voraussetzungen für den Spieleblockbuster des Frühjahrs.