Rettungsechse Das Live-System Rescuezilla sichert komplette Partitionen mit nur wenigen Mausklicks oder klont ein vorhandenes System direkt auf einen neuen Datenträger. Obendrauf gibt es ein paar nützliche Rettungswerkzeuge.

Nach einem Hardwaredefekt, einem Virenbefall oder ähnlichen Pannen muss man häufig das gesamte System neu aufsetzen. Zeit spart dabei ein Backup des kompletten Datenträgers, das man in solchen Fällen nur in einem Stück zurückspielen muss. Genau hier greift das Live-System Rescuezilla unter die Arme: Es sichert einzelne Partitionen oder ganze Datenträger in einer großen Image-Datei und stellt sie im Fall der Fälle wieder her. Eine inkrementelle Sicherung ist dabei nicht möglich. Darüber hinaus klont Rescuezilla auf Wunsch Datenträger und Partitionen ohne den Zwischenschritt einer Sicherung auf eine neue Platte, was insbesondere bei einem Umzug auf einen neuen Computer hilft.

Anders als das Vorbild Clonezilla bietet Rescuezilla eine einfach aufgebaute grafische Bedienoberfläche. In ihr wählt man die gewünschte Funktion, sowie den Quell- und Zieldatenträger – mehr ist nicht notwendig.