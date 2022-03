Bild: Thorsten Hübner Zufall schlägt das System Ein Plädoyer für UUIDs in Datenbanken Hochgezählte ganze Zahlen sind der Standard als ID in Datenbanktabellen und in vielen großen Anwendungen zu finden. Was einfach und pflegeleicht scheint, wird bei verteilten Datenbanken kompliziert, erschwert Im- und Exporte und kann sogar Sicherheitsprobleme und Frust im Browser verursachen. Die bessere Alternative: zufällige und eindeutige IDs. Von Jan Mahn

c't kompakt Datenbanktabellen müssen nicht immer eine ganze Zahl als Primärschlüssel haben.

UUIDs sind eine Alternative zum Integer – wie man sie erzeugt, beschreibt ein Internetstandard.

UUIDs verhindern Probleme beim Importieren und Zusammenführen von Datensätzen.

Jeder Einstieg in die Entwicklung von relationalen Datenbanken beginnt in etwa gleich: Nachdem Grundbegriffe wie Tabelle, Spalte und Primärschlüssel erklärt sind, baut man die erste Tabelle mit einer ID als Primärschlüssel und beispielsweise je einer Spalte für einen Namen und eine Beschreibung. Als Datenformat für die ID greift man in solchen Einführungen meist zu einem 32-Bit-Integer und aktiviert die Funktion des Datenbanksystems, die ID mit jeder angelegten Zeile automatisch zu inkrementieren. In MySQL-Syntax beginnt eine Datenbankkarriere mit einer Beispieltabelle wie dieser, in der Magazine gespeichert werden:

CREATE TABLE Magazines ( Id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , Name VARCHAR ( 255 ) NOT NULL , Description VARCHAR ( 255 ) , Year INT , PRIMARY KEY ( Id ) ) ;