Klang nach Maß SoundID vermisst Ihr Gehör und optimiert den Klang von über 400 Kopfhörern und In-Ears.

SoundID läuft auf Smartphones und passt den Klang von Kopfhörern und In-Ears an. Die App führt nach der Online-Anmeldung zwei Tests durch. Im Hörtest stellt der Nutzer den Pegel ein, ab dem er rechts und links gepulste Tonsignale unterschiedlicher Frequenzen nicht mehr hört. Der Preference-Test prüft in mehreren A/B-Vergleichen verschiedene Frequenzanpassungen von Musik-Clips. Die resultierende EQ-Kurve lässt sich anschließend in einem parametrischen Equalizer mit zehn Bändern äußerst präzise anpassen.

Richtig eingestellt verbessert SoundID das Stereobild und gleicht unausgewogene Frequenzverläufe aus.