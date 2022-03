Bild: Rudolf A. Blaha Schneller Durchblick c’t-Skript analysiert Windows-Setup-Medium Einem USB-Stick oder einem ISO mit Windows-Setup sehen Sie weder von außen noch im Explorer an, welche Version genau sich damit installieren lässt. Das herauszufinden erfordert längliche Kommandozeilenbefehle – oder unser Skript, welches es Ihnen per Mausklick verrät. Von Axel Vahldiek

c't kompakt Das Skript c't-WIMinfo verrät Ihnen, welche Windows-Versionen und -Editionen Sie mit einem Windows-Setup-Stick oder -ISO installieren können.

Nach dem Einrichten übergeben Sie Stick, ISO oder WIM-Datei in deren Kontextmenü per „Senden an“ an das Skript.

Das Skript bietet auf Wunsch noch detailliertere Informationen an, etwa über Architektur und Sprachen.

Das Installieren von Windows läuft nach dem immer gleichen Schema ab. In Kurzform: Nach dem Booten vom Installationsmedium entpackt das Setup-Programm ein Abbild einer frischen Windows-Installation (Image) auf den internen Datenträger und versorgt ihn mit einem Bootloader – fertig. Bei dem Installationsmedium kann es sich beispielsweise um einen von Microsofts kostenlosem „Media Creation Tool“ (siehe ct.de/y7rr) konfigurierten USB-Stick handeln oder um ein ISO-Abbild. Der Haken: Sobald mehrere Sticks oder ISOs vorhanden sind, geht schnell der Überblick verloren. Von welchem Stick ließ sich Windows 10, von welchem Windows 11 und von welchem Windows Server installieren? Welche Editionen (Home, Pro, Enterprise …) stehen jeweils zur Auswahl? Das können Sie weder Sticks noch ISOs von außen ansehen, ein Blick darauf mit dem Explorer hilft ebenfalls nicht weiter. Abhilfe könnte schaffen, Sticks mit passend beschrifteten Aufklebern zu versehen und ISOs sprechend zu benennen – doch wer macht das schon konsequent? Und was ist mit Sticks und ISOs, die Sie beispielsweise von Kollegen erhalten?

Sie können sich in solchen Fällen zwar mit länglichen Kommandozeilenbefehlen einen Überblick verschaffen, weit schneller und bequemer klappts aber mit einem c’t-Skript. Wenn Sie der Anleitung in diesem Beitrag gefolgt sind, können Sie Sticks und ISO-Dateien einfach per Mausklick über „Senden an“ im Kontextmenü an das Skript verfüttern. Sie erhalten dann in Sekundenschnelle einen Überblick über alle enthaltenen Installations-Images. Das Skript akzeptiert auch alle anderen Arten von Laufwerken und Ordnern. Sie können beliebige WIM-Dateien [1] an das Skript schicken, also alle Dateien mit den Endungen *.wim, *.esd und *swm. Der Dateiname spielt dabei keine Rolle, wasbinich.wim funktioniert also genauso wie Install.wim und Boot.wim. Sie können auch mehrere WIM- und ISO-Dateien auf einen Schlag an das Skript schicken. Es ist zudem egal, ob Microsoft, ein PC-Hersteller oder Sie selbst die WIM-Datei erzeugt haben. Sie nutzen unser Backup-Skript c't-WIMage (siehe ct.de/wimage)? Auch dafür konfigurierte USB-Laufwerke können Sie mit unserem Skript auslesen.