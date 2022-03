Vorsicht Kunde Fehlerfrei Online erworbenes Surface Pro X entpuppt sich als Gebrauchtgerät Neu ist neu und gebrauchte Ware ist eben gebraucht – was so einfach klingt, muss in der Praxis nicht immer gelten, wie ein Einkauf im MediaMarkt-Onlineshop zeigt. Von Georg Schnurer

Für seinen Sohn Nils wollte Jürgen H. im November 2021 ein Surface Pro X von Microsoft erwerben. Ein passendes Angebot entdeckte er im Onlineshop des MediaMarkts. Das neue Gerät war mit 1079 Euro recht preiswert und sollte auch sofort lieferbar sein. Damit der Junior das Convertible komfortabel nutzen konnte, suchten Vater und Sohn auch noch eine passende Surface Arc Funkmaus für 52 Euro aus. Alles zusammen sollte 1131 Euro kosten, der Versand sei kostenlos.

Da alles zu passen schien, bestellte Nils H. Maus und Klapprechner am 27. November 2021. Per Vorkasse überwies er den Kaufpreis zwei Tage später am 29. November. Drei Tage später bestätigte der MediaMarkt den Kauf und am 4. Dezember 2021 lieferte DHL das Paket aus.