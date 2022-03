Luftkontrolleur Eine Raumluftanalyse hilft beim richtigen Lüften – jetzt hat auch Alexa das Riechen gelernt: Mit Amazons Fünffachsensor bewertet sie die Luftqualität.

Der Smart Air Quality Monitor von Amazon ist ein kleines Kistchen mit 6,5 Zentimeter Kantenlänge und einem nach vorne gerichteten Lufteinlass. Hinter dem Lochgitter sitzt die Sensorik, die Temperatur, Luftfeuchtigkeit sowie die Konzentration von Feinstaub, Kohlenmonoxid und flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) im Minutentakt erfasst.

Über die Alexa-App meldet sich das Gerät via Bluetooth LE, in wenigen Schritten hat man es im WLAN angemeldet. Sofort erscheinen Messwerte auf einem Dashboard in der App, erst nach einer Anlernzeit von etwa zwei Tagen sollen sie verlässlich sein. Verglichen mit anderen Sensoren ermittelte der Monitor danach plausible Werte.