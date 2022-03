Bild: Albert Hulm Kurzweilig und effizient Tools und Tricks für lebendige Videokonferenzen Quälend langatmige Online-Meetings waren gestern. Mit geschickt eingesetzten Software-Tools und einem Ausbruch aus konventionellen Methoden erhöhen Moderatoren die Aufmerksamkeit aller Teilnehmer, sparen Zeit und Nerven und holen inhaltlich ein Maximum heraus. Von Barbara Maas

c't kompakt Häufige und lange Videokonferenzen lösen Stress und Erschöpfung bei den Teilnehmern aus.

Gute Vorbereitung, effiziente Moderation und konsequentes Zeitmanagement wirken dem entgegen.

Dabei helfen Tools für Gruppenarbeit wie virtuelle Whiteboards oder unkonventionelle Methoden wie „Silent Meetings“.

Videokonferenzen ersetzen höchst unterschiedliche Büro-Formate: das tägliche Stand-up, das wöchentliche Team-Meeting, Projekt-Workshops, Konferenzen, Vorträge und schließlich die gemeinsamen kurzen Pausen in der Kaffeeküche. Durch die Corona-Pandemie erlebten Videokonferenzen einen Boom, doch inzwischen macht sich in vielen Büros und Homeoffices Erschöpfung breit. Fühlen auch Sie sich nach einem Tag voller Online-Meetings ausgelaugt, kraftlos und uninspiriert? Willkommen in der „Zoom Fatigue“, wie Verhaltensforscher des Stanford Virtual Interaction Lab dieses Phänomen genannt haben.

Mit den Tipps in diesem Artikel beugen Sie der Zoom Fatigue unter den Teilnehmern vor, indem Sie Sitzungen kürzer und effizienter gestalten. Zunächst aber werfen wir einen Blick auf die Faktoren, die die Erschöpfung auslösen.