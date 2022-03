Wilder Westen Horizon – Forbidden West: Prachtvoll dystopisch Das Open-World-Abenteuer Horizon: Forbidden West setzt den Blockbuster von 2017 fort und führt Heldin Aloy erneut in einen spannenden Kampf gegen allmächtige Maschinenwesen. Von Andreas Müller

Die Menschen leben in einer Postapokalypse, die sowohl an die Steinzeit als auch an die Antike erinnert. Heldin Aloy hat bereits eine große Gefahr gebannt, doch plötzlich droht eine geheimnisvolle Seuche. Die einzige Hoffnung scheint die Rekonstruktion einer verschollenen Computerintelligenz zu sein, deren Einzelteile über die ganze Welt verstreut sind. Aloy muss sich aber nicht nur der neuen Gefahr stellen, sondern auch einen Verräter aus den eigenen Reihen besiegen.

Ein packendes Szenario, spektakuläre Kämpfe mit riesigen Maschinen-Dinos und eine ungewöhnliche Heldin – so lautete schon das Erfolgskonzept von Horizon: Zero Dawn. Die Geschichte des Nachfolgers knüpft nahtlos daran an.