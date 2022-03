Weiter funken AVMs Fritz-Repeater 1200 AX bringt das Internet per Wi-Fi-6-WLAN in unversorgte Wohnungsecken.

Dem teuren Fritz-Repeater 6000 hat AVM mit dem 1200 AX ein preisgünstigeres Modell folgen lassen, das gut zu den „kleinen“ Wi-Fi-6-Fritzboxen 5530, 6660 und 7530 AX mit zwei oder drei MIMO-Streams passt. Der 1200 AX ließ sich per Knopfdruck problemlos ins Mesh-WLAN unserer 5530 einbinden.

Im Repeater-Betrieb am 20-Meter-Punkt lieferte er bei angemessen niedriger Leistungsaufnahme aus dem Stromnetz zufriedenstellenden bis guten WLAN-Durchsatz (siehe Tabelle, Client bei 26 Meter). Schließt man ihn per LAN-Kabel als Access-Point an den Router an, steigt die Geschwindigkeit drastisch. Wer sein Wi-Fi-6-WLAN ausdehnen will, macht mit dem 1200 AX nichts falsch. (ea@ct.de)