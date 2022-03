Zahlen, Daten, Fakten Quantencomputing

Quantencomputing, also das Rechnen auf der Grundlage von quantenmechanischen Zuständen, ist aufwendig: Solche Rechner benötigen ein Vakuum, eine Kühlung bis fast zum absoluten Nullpunkt. So ähneln Quantencomputer eher Raketentriebwerken als klassischen Rechnern. Als Heimcomputer taugen sie daher nicht, aber für großformatige Modellieraufgaben empfiehlt sich Quantencomputing bereits. So hat Googles Quantenrechner Sycamore mit 53 Qubit eine Aufgabe in rund 200 Sekunden gelöst, für die aktuelle Supercomputer 10.000 Jahre gebraucht hätten. Wirtschaftsexperten erwarten beim Quantencomputing aber erst in rund 15 Jahren ein stärkeres Umsatzwachstum. Zurzeit versuchen Forscher, immer mehr Qubits in einem Gerät zu integrieren. Auch in Deutschland gibt es etliche Forschungsverbünde. (mil@ct.de)