Don't deploy on Friday Ein typischer Alptraum, aus dem bisweilen Softwareentwickler schweißgebadet erwachen: Da hat eine neue Version, nach allen Regeln methodischen Arbeitens entstanden, sämtliche Hürden des Testings genommen. Nachdem sie aus der Obhut des Teams in die freie Wildbahn der Anwenderwelt gelangt ist, passieren dann aber unvorhergesehene und verstörende Dinge nach dem Motto: „Wehe, wenn sie losgelassen!" Von Markus Mattzick

Basti unterbrach die typische Geräuschkulisse aus leisen Tastenanschlägen und Mausklicks in dem Büro, in dem er und Leon einander an ihren Schreibtischen gegenübersaßen – getrennt durch eine Wand aus Monitoren. „Bist du heute Abend dabei?“

Er hatte sich etwas gestreckt, um seinen Kollegen über die Bildschirmbarrikade hinweg ansehen zu können.