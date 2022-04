Einhandcontroller Riis Mini X1 soll nicht nur PCs und Macs, sondern auch Spielkonsolen und Smart-TVs steuern. Dazu verbindet die Controller-Kombi eine Mini-Tastatur mit einem Touchpad und ist kleiner als viele TV-Fernbedienungen.

Das Tastenfeld hat 66 Knöpfchen mit ordentlich schwerem Druckpunkt und ist mit seinem 9-Millimeter-Raster für Wurstdäumchen gerade noch bedienbar, ebenso das Touchpad. Leider versteht es weder Gesten noch Multi-Touch. Mit ihrem proprietären Funkadapter verbindet sich die X1 Mini automatisch. Dank HID funktioniert die Kombi ohne Treiberinstallation auch an Endgeräten, die diesen Standard akzeptieren und eine USB-A-Buchse für den Dongle haben: vom Mac über Linux bis zum Smart-TV. Für den Betrieb an mehreren Geräten fehlt es sowohl an einzeln erhältlichen Funkadaptern als auch an einer Umschaltmöglichkeit an der X1.

Aktivität, Lade- und Batteriewarnanzeige sowie Indikator für die Feststelltaste signalisiert die X1 über vier LEDs. Nach drei Minuten wechselt das Gerät in den Standby, aus dem es sich durch eine beliebige Taste, nicht aber das Touchpad aufwecken lässt. Den Akku mussten wir erst nach knapp vier Wochen nachladen; URL-Eingaben, Kanalwechsel, hier und da ein Passwort und Lautstärkeanpassungen belasten den Energievorrat allerdings nicht sehr stark. Aus Katzengründen war die X1 meist per Schieber deaktiviert, wenn sie auf dem Couchtisch lag.