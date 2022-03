Bild: Andreas Martini Lieferhemmung Onlinekauf-Checkliste Reklamation Nachdem die Bestellung auf den Weg gebracht und die Ware bezahlt wurde, kommt in der Regel ein paar Tage später eine Lieferung ins Haus. Aber was, wenn bei der Lieferung etwas schiefgeht, das Paket nicht das Gewünschte enthält oder später ein Mangel auftritt? Von Tim Gerber

Paket kommt zu spät

Online-Händler sind verpflichtet, bereits bei der Bestellung verbindliche Lieferfristen anzugeben. Die Lieferfrist sollte auch auf der Bestellbestätigung oder Rechnung zu finden sein, sonst sollten Sie sie von der Webseite des Händlers kopieren, am besten per Screenshot, um sie am Ende nachweisen zu können.

Kommt es bei der Lieferung zum Verzug, dann können Sie den Kauf in jedem Fall widerrufen (siehe Artikel auf S. 30). War es ein besonders günstiges Angebot, können Sie theoretisch die Mehrkosten für eine Ersatzbestellung verlangen, in der Praxis ist es aber recht schwierig, das auch durchzusetzen. Sie sollten sich gut überlegen, ob der zu erwartende Streit finanziell überhaupt lohnt. Besonders billige Angebote kommen nicht selten von Händlern, von denen keinerlei Entgegenkommen zu erwarten ist.