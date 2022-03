GitHub-Alarm Wer im Team mit anderen Software entwickelt, wünscht sich oft schnelle Benachrichtigungen über Änderungen am GitHub-Repository. Neat informiert auf dem Mac, wenn Kollegen oder die CI/CD-Umgebung gearbeitet haben.

GitHub hat rund um die Open-Source-Versionsverwaltung Git ein riesiges Ökosystem für Entwickler gestrickt: Die Verwaltung von Pull-Requests, Issues und nicht zuletzt die CI/CD-Umgebung GitHub Actions machen Entwicklung und Wartung von Software leichter, besonders wenn mehrere Entwickler zusammenarbeiten. Dann beschleunigt es die Arbeit, wenn man über Aktivitäten der Kollegen sofort benachrichtigt wird: Wenn Sie zum Beispiel eine Änderung veröffentlichen wollen und dafür einen Pull-Request erstellt haben, möchten Sie informiert werden, sobald Ihr Kollege dieser Änderung zugestimmt hat. Bisher bietet GitHub Benachrichtigungen auf dem Desktop allerdings nur auf der Website oder als Mail an. Auf dem Mobiltelefon kann man die 2020 erschienene GitHub-App nutzen, um Push-Benachrichtigungen zu bekommen, für Desktop-Betriebssysteme muss man eine solche Funktion selbst nachrüsten. Neat tut genau das für macOS.

Das kleine Werkzeug installiert man auf dem Mac, danach informiert es in einem Aufklappmenü oben in der macOS-Menüleiste über alles Wissenswerte. Nachdem Sie die Anwendung unter neat.run heruntergeladen haben, müssen Sie Neat mit Ihrem Account verknüpfen, um Benachrichtigungen für Repositories zu bekommen, auf die Sie Leserechte haben. Sollten Sie Mitglied in GitHub-Organisationen sein, müssen Sie im Einrichtungsdialog den Zugriff darauf mit „Grant“ gewähren. Benachrichtigungen bekommen Sie zum Beispiel für Kommentare, Reviews und neue Pull-Requests. In den Einstellungen können Sie mit „Show only participating“ auf Ereignisse filtern, an denen Sie beteiligt sind.