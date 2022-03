Bild: Rudolf A. Blaha Leaks erkannt, Leaks gebannt Wie Sie Android und Apps datensparsam nutzen Einerseits erheben Android-Handys unzählige Daten und übertragen sie an Hersteller sowie Werbenetzwerke. Andererseits bieten sie auch viele Optionen, um den Datenstrom einzudämmen. Wenn die nicht reichen, helfen wichtige Tools zum Datensparen aus dem Google Play Store weiter. Von Stefan Porteck und Jörg Wirtgen

Auf modernen Smartphones fließen Daten über unterschiedliche Wege zu verschiedenen Unternehmen ab – und in leider in größerem Maß, als man glauben würde. Zum einen überträgt Android Telemetrie- und Nutzungsdaten an Google. Einiges davon dient der Bereitstellung personalisierter Werbung, anderes der Produktverbesserung, und mancher Transfer ist zwingend nötig, damit einzelne Google-Dienste überhaupt funktionieren.

Zum anderen erheben Apps Daten ihrer Nutzer. Einiges hilft den App-Entwicklern bei der Produktverbesserung, etwa der Google-Tracker Firebase Crashlytics, der Absturzberichte versendet. Die meisten kostenlosen und werbefinanzierten Apps haben Tracker, die Nutzungsdaten an Werbedienstleister schicken. Diese Netzwerke verknüpfen die Daten mehrerer Apps zu einem Nutzerprofil mit dem Zweck, auf einzelne Zielgruppen optimierte, personalisierte Werbung auszuspielen. In welchem Umfang die Daten abfließen, wo die potenziellen Gefahren liegen und welche Schutzmechanismen generell helfen, beschreibt der vorige Artikel ab Seite 64.