Bild: Albert Hulm Durchschnittliche Intelligenz Programmieren mit KI-Unterstützung KI-Programmierhelfer sind schneller als eine Internetsuche nach typischen Codebeispielen. Sie erraten, welchen Code man schreiben möchte, und liegen dabei erstaunlich oft richtig. Allerdings machen sie auch die gleichen Fehler wie Menschen. Wir haben zwei Erweiterungen im Alltag getestet. Von Alexander Königstein

Wie liest man noch mal in Python eine Textdatei zeilenweise ein? Wie lässt man mit JavaScript ein Overlay animiert auf eine Webseite gleiten? Passende Code-Schnipsel gibt es in der offiziellen Dokumentation zur Programmiersprache oder auf Internetseiten wie Stack Overflow. Aber wäre es nicht cool, wenn man sie nicht erst zeitraubend suchen und zusammenkopieren müsste, sondern der Editor sie „einfach so“ in den Code einfügen würde?

Genau das versprechen die Editor-Erweiterungen GitHub Copilot und Tabnine. Diese beiden KI-Helfer verwenden mit tausenden Zeilen öffentlichem Code trainierte Sprachmodelle, um zu erahnen, was der Entwickler wohl als Nächstes eintippen möchte. Ohne die gewohnte Entwicklungsumgebung zu verlassen, bekommt er häufig zumindest ein brauchbares Grundgerüst und braucht nur noch Details anzupassen.