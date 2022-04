Bild: Albert Hulm Springtime for Kotlin Webentwicklung mit Kotlin und Spring: Datenmodelle Mit dem Web-Framework Spring Boot programmieren Sie in Kotlin moderne Webanwendungen für die Java-VM. Wir präsentieren das Profi-Framework in zwei Teilen am Beispiel einer To-do-Liste. Teil eins definiert die Datenmodelle. Von Christian Helmbold

c't kompakt Die Java-VM läuft auf jedem Server und ein Browser läuft auf jedem Client. Webbasierte Datenbankanwendungen nutzen das perfekt aus.

Spring Boot ist ein modernes Framework für die Entwicklung solcher Webanwendungen.

Wir zeigen am Beispiel einer mit Kotlin programmierten To-do-Liste, wie professionelle Webentwicklung mit Spring funktioniert.

Zack, fertig, abgehakt! Was kommt als Nächstes? Wer effizient arbeitet, beantwortet diese Frage mit einer To-do-Liste. Und wer die auf allen Geräten und an allen Orten aktuell haben möchte, greift zur digitalen Version. Auch wenn es dafür fertige Lösungen gibt: Nichts befriedigt die eigenen Bedürfnisse so zielgenau wie eine selbst programmierte To-do-Liste.

Eine ideale Plattform für eine solche Webanwendung ist die Java Virtual Machine (JVM). Ihrem Ruf zum Trotz ist die Entwicklung auf der Java-Plattform heute nämlich nicht mehr schwerfällig und mit meterlangen XML-Dateien gespickt, sondern gelingt locker-flockig mit wenig Code. Möglich machen das zwei Dinge: die kompakte Syntax der Programmiersprache Kotlin (Kotlin-Code ist nach dem Kompilieren nicht von einem Java-Programm zu unterscheiden und läuft in der gleichen virtuellen Maschine) und das ausgefeilte Framework „Spring Boot“. Für Anwendungen auf Servern erfreut sich Spring Boot vom Start-up bis zum Weltkonzern großer Beliebtheit. Wer schon mal Netflix geschaut hat, hat auch schon mal eine Spring-Boot-Anwendung genutzt!