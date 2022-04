Günstig mobil Prepaid-Tarife fürs Telefonieren und Surfen Prepaid-Karten sind eine günstige Alternative zu Laufzeitverträgen. Ändert sich der Bedarf, kann man den Tarif jederzeit schnell und unkompliziert wechseln oder mal zwischendurch aussetzen. Für jeden gibt es einen passenden Prepaid-Tarif, vom Gelegenheitsnutzer bis zum Online-Junkie. Von Urs Mansmann

c't kompakt Prepaid-Tarife sind eine flexible und günstige Alternative zu Laufzeitverträgen.

Sie bieten volle Kostenkontrolle und sind damit auch für Kinder und Jugendliche geeignet.

Die Angebote sind für jeden erhältlich, auch mit schlechter Kreditauskunft.

Gut 2 Milliarden Euro geben die Deutschen jeden Monat für Internet, Telefonie und SMS per Mobilfunk aus. Der Markt ist hart umkämpft und deshalb ist es den Anbietern am liebsten, wenn die Kunden sich vertraglich an sie binden. Wer das Ladengeschäft eines Netzbetreibers oder Service-Providers betritt, bekommt erst einmal einen Laufzeitvertrag angeboten.

Viele Leute setzen „Prepaid“ mit „kein Vertrag“ gleich. Aber auch als Prepaid-Kunde schließen Sie einen Vertrag mit dem Provider. Sie bezahlen Geld und dürfen dafür das Mobilfunknetz nutzen. Allerdings können beide Seiten einen solchen Vertrag mit kurzer Frist kündigen oder ändern. Mit jeder Zahlung einer Monatsgebühr verlängert sich der Vertrag eben nur um diesen im Voraus bezahlten Zeitraum.