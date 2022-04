WLAN-Exzess

Netgear Orbi RBK963: Mesh-Kit mit Wi-Fi 6E

Da kann der Netzwerk-Nerd das Sabbern nicht unterdrücken: Vier WLAN-Module für drei Funkbänder, zwölf Antennen, Multigigabit-Ethernet – in Netgears Mesh-Nodes Orbi 960 steckt alles, was gut und teuer ist. Die Performance hält, was die Hardware verspricht, aber der Preis ist heftig und im Test zeigten sich ein paar Merkwürdigkeiten.

Von Ernst Ahlers