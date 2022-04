Video-Infusion Infuse 7 erweitert Apple TV 4K zum UHD-Mediacenter Das Apple TV 4K ist eine reine Streaming-Box und spielt von Haus aus keine Videos vom heimischen NAS ab. Mit der Mediacenter-App Infuse 7 gelingt das trotzdem – im Test überzeugte sie mit großer Formatvielfalt und leistete sich nur wenige Patzer. Von Nico Jurran

Beim jüngsten Vergleichstest von Streaming-Playern in c’t 6/2022, Seite 116 fiel das Apple TV 4K in einem Punkt deutlich hinter dem Rest des Feldes zurück: als Medienplayer für Inhalte von einem NAS. So bringt Apples Box für diesen Anwendungsbereich weder wie Roku-Modelle eine eigene App mit, noch steht die kostenlose Mediacenter-Software Kodi für diesen Zweck bereit.

Kodi, das sich auf dem Shield TV (Pro) und anderen Android-Playern direkt aus dem Google Play Store und auf Fire TVs per Sideload installieren lässt, gibt es für das Apple TV nicht, da es nach Apples Vorgaben nicht erlaubte Teile enthält – wie die Unterstützung für nutzerseitig installierbare Add-ons und Plug-ins. Den VLC Media Player gibt es in einer kostenlosen tvOS-Alternative zwar im App Store, allerdings nur in einer abgespeckten Version, die weder HDR-Bild noch 3D-Sound unterstützt.