Heimlichtuer Apple iPhone SE mit A15-Chip und 5G Die dritte Generation des iPhone SE ist 5G-fähig, rasend schnell – und sieht immer noch aus wie das acht Jahre alte iPhone 6. Im Test musste es zeigen, ob es dennoch zum Preistipp reicht. Von Robin Brand und Sebastian Trepesch

Mehr noch als bei anderen iPhones beweisen sich die Apple-Ingenieure beim iPhone SE als Spezialisten für innere Medizin. Anzusehen ist ihr Wirken auch in der 2022er-Auflage von Apples günstigstem Smartphone nicht. Wobei sich „günstig“ ein wenig in Richtung „teuer“ verschoben hat: Das iPhone SE der dritten Generation kostet je nach Speicherausstattung zwischen 520 und 690 Euro – 40 Euro mehr, als das 2020er SE zum Einstieg kostete.

Apple hat das Skalpell direkt am Herzen angesetzt – beim SoC – und den Apple Bionic A13 durch den aktuellen A15 ersetzt. Dadurch rechnet das unscheinbare SE in derselben Liga wie die iPhones 13. Mit dem A15 geht auch ein 5G-Modem einher, damit hat Apple sein gesamtes Smartphone-Sortiment auf den aktuellen Funkstandard gehievt. Auch die Kamera soll vom aktuellen Chip profitieren, die Akkulaufzeit will Apple ebenfalls verbessert haben, dazu später mehr.