Bild: Albert Hulm Sprachfindung Wieso viele mit Sprachlern-Apps scheitern – und wie es besser geht Apps wie Babbel, Busuu und Duolingo versprechen, einem Fremdsprachen nebenbei und mit Spaß beizubringen. Doch viele Nutzer brechen irgendwann frustriert ab oder können sich trotz erfolgreich absolviertem Kurs nicht in der neuen Sprache unterhalten. Doch woran liegt das? Und wie lernt man effizienter? Von Nico Jurran

Haben Sie im Urlaub schon einmal gedacht, wie toll es wäre, sich mit den Einheimischen richtig zu unterhalten und tief in die fremde Kultur einzutauchen? Oder planen Sie eventuell sogar, in ein anderes Land auszuwandern und wollen sich in dessen Gesellschaft integrieren? Vielleicht sind Sie auch Film- oder Serienfan und würden gerne Originalfassungen anschauen, die Dienste wie Disney+ und Netflix heute bereitstellen. Es gibt viele triftige Gründe, eine neue Sprache zu erlernen.

Und tatsächlich hat das Sprachenlernen in den vergangenen Jahren enormen Auftrieb erhalten – hauptsächlich dank Apps wie Babbel, Busuu und Duolingo, die zig Millionen Erwachsene weltweit zum Sprachenlernen im digitalen Selbststudium ohne Kurs oder Lehrbuch nutzen. Das ist nachvollziehbar: Den Apps haftet nicht der Mief von Abendkursen und drögen Lernmaterial an. Stattdessen gibt es interaktive Kurse mit Bildern, Videos und Animationen, die das Lernen spielerisch gestalten sollen.