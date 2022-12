Pixel-Papiertiger Mini-PC NUC 12 Enthusiast mit Intel-Grafik Arc A770M Mit dem kompakten Rechner NUC 12 Enthusiast will Intel Gamer und Kreativanwender zugleich ansprechen. Wir prüfen, wie spieletauglich Intels schnellste Mobil-GPU ist. Von Christian Hirsch

Unter der Serie Next Unit of Computing bietet Intel schon länger nicht mehr nur superkompakte Office-PCs an, sondern auch Gaming-Systeme in etwas größerer Bauform. Im NUC 12 Enthusiast Kit „Serpent Canyon“ sitzt erstmals eine Kombination aus Mobilprozessor und Mobilgrafikkarte, die beide von Intel stammen. Der 14-Kerner Core i7-12700H „Alder Lake H“ und die Mittelklassekarte Arc A770M „Alchemist“ sollen genug Leistung für grafisch anspruchsvolle Spiele in Full HD liefern. Aber Intel verspricht auch ausreichend Power für Kreativanwendungen wie Videoschnitt.

​Der keksdosengroße Rechner lässt sich liegend oder mit dem mitgelieferten Fuß aufrecht stehend betreiben. Aus Platzgründen setzt Intel auf ein klobiges externes 330-Watt-Netzteil, das ein Drittel so groß wie der Mini-PC selbst ist. Den NUC 12 Enthusiast bietet der Hersteller wahlweise als Barebone-Kit zum Selbstbestücken oder wie von uns getestet als Komplettsystem mit 16 GByte DDR4-RAM, 1-TByte-SSD und Windows 11 Home an.