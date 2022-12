Vorsicht Kunde Ausgeleert Amazon lässt Kunde für verschwundene Waren bluten Im Online-Handel mit Endkunden trägt in der Regel der Verkäufer das Risiko, wenn Waren unterwegs beschädigt werden oder abhandenkommen. Versandhändler Amazon versucht trotzdem immer wieder, seine Kunden zur Kasse zu bitten. Von Tim Gerber

Am 23. September bestellte Andy L. bei Amazon eine Apple Watch für knapp 1000 Euro und eine passende Ladestation für etwa 66 Euro. Die Ware wurde bereits am 24. September geliefert. Anfang Oktober entschied sich Andy L. von dem von Amazon eingeräumten 30-tägigen Rückgaberecht Gebrauch zu machen. Er erwarb bei DHL eine Paketmarke inklusive Versicherung bis zu einem Wert von 2500 Euro und lieferte die Sendung am Abend des 12. Oktober 2022 an einer Packstation ein. Und wie von Amazon verlangt, übermittelte er die Sendungsdaten per E-Mail.

Bereits am folgenden 13. Oktober erhielt Andy L. per E-Mail eine Bestätigung von Amazon, dass ihm die Rücksendekosten von knapp 12 Euro erstattet werden sollen. Am Morgen des 14. Oktober traf die Sendung dann auch in Amazons Rücksendezentrum in Bad Hersfeld ein und wurde dort laut DHL-Sendungsverfolgung von einem Herrn B. in Empfang genommen. Nun wartete Andy L. auf die Erstattung des Kaufbetrags.