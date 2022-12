Bild: Michael Vogt Santa’s Shopping Superstar Glaubt etwa jemand, Reality-TV habe bereits die Grenzen seiner Möglichkeiten erreicht? Kybernetik, Virtual-Reality-Technik und die verzweifelte Konkurrenzsituation der Streaming-Anbieter treiben das voyeuristische Spektakel zu neuen brutalen Höhepunkten. Dabei dürfen natürlich gerade zu Weihnachten lieb gewonnene Rituale und die entscheidende Prise Besinnlichkeit nicht fehlen. Von Christian Endres

Riesige bunte Kampfroboter, von Kameradrohnen umschwirrt, gehen mit allem aufeinander los, was sie haben: mit langen Kettensägen und runden Twinsaws, mit Schwertern und Äxten. Zudem setzen sie ihre stählernen Fäuste am Ende der gepanzerten Skelettarme ein. Metall kreischt, Funken sprühen, Kabel reißen, Schmier- und Kühlflüssigkeiten spritzen durch die raue Winterluft in den aufgewühlten Schnee.

Es ist mal wieder diese Zeit des Jahres.