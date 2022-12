Mehrspuriger Surf-Turbo

Viele Betriebssysteme nutzen schon das moderne Protokoll QUIC, das Daten schneller lädt als das herkömmliche TCP. Künftig soll QUIC sogar mehrere Internetleitungen parallel nutzen, also etwa WLAN und Mobilfunk.

Haben Sie sich auch schon einmal gewundert, dass Musik- oder Video-Streams ohne Unterbrechung weiterlaufen, wenn Sie die WLAN-Abdeckung verlassen und Ihr Smartphone Daten nur per Mobilfunk empfängt? Diesen nahtlosen Übergang schafft die TCP-Erweiterung MPTCP (Multipath Transmission Control Protocol). Doch obwohl MPTCP seit etwa 2010 immer weiter verfeinert wird, gilt es zusammen mit TCP als altes Gespann, dem das optimierte QUIC den Rang ablaufen soll. Beispielsweise baut QUIC eine TLS-gesicherte Verbindung in drei Schritten auf, TCP benötigt doppelt so viele. Nun soll QUIC ebenfalls eine Multipath-Erweiterung erhalten.

Dabei ist es nicht selbstverständlich, dass eine TCP-Sitzung, etwa für einen Stream, die Leitung überhaupt wechselt. Denn ein Internet-Host wie ein Webserver oder ein Smartphone ordnet die Datenpakete nur dann derselben Sitzung zu, wenn Quell- und Ziel-IP-Adresse, Quell- und Ziel-Port sowie Protokollnummer bei allen Paketen gleich sind. Andernfalls bricht der Empfänger die Sitzung ab.