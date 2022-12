Zwischen den Stühlen Apple iPad 10 mit schneller Hardware im Test Das iPad 10 bekommt schnellere Hardware, ein größeres Display und eine raffinierte Tastatur. Doch bei Stift und Preis patzt Apple, deshalb findet das Tablet nur einen kleinen Platz zwischen iPad 9 und Air. Von Johannes Schuster und Jörg Wirtgen

Das iPad 10 hat ein neues Design mit größerem Display erhalten. Das Gehäuse ist kantiger als beim Vorgänger iPad 9 und ist 9,4 Millimeter breiter geworden. Die Audiobuchse und der Touch-ID-Button entfallen; entsperrt wird das iPad 10 durch einen Fingerabdrucksensor im Einschaltknopf. Die FaceTime-Kamera sitzt nun an der längeren Kante, praktisch bei Videokonferenzen, wenn man das Tablet quer nutzt. So gehalten erzeugt das Tablet nun einen Stereoeffekt, weil die Lautsprecher in den kurzen Seiten sitzen.

Das IPS-Display wächst gegenüber dem des iPad 9 von 10,2 auf 10,9 Zoll Diagonale mit 2360 × 1640 Pixeln. Es deckt ungefähr den sRGB-Farbraum ab und erfreut mit hohem Kontrast sowie einer maximalen Helligkeit von eingeschränkt sonnentauglichen 445 cd/m2.