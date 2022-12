Unbeschreiblich Der E-Book-Reader Kindle Scribe im Großformat mit Schreibstift im Test Der Kindle Scribe von Amazon ist E-Book-Reader und digitaler Notizblock in einem – und das im Großformat mit fast DIN-A4-Größe. Außerdem öffnet er sich endlich fürs EPUB-Format und zeigt sogar Word-Dokumente an. Von Michael Link

Der 370 Euro teure Kindle Scribe ist ein Riese. Sein E-Paper-Display mit einer Diagonale von knapp 26 Zentimetern (10,2 Zoll) steckt in einem 19,6 × 22,9 Zentimeter großen und 5,8 Millimeter dicken Alugehäuse. Das Display ist asymmetrisch eingepasst, mit einer 2,7 Zentimeter breiten seitlichen Ablagefläche für sehr breite, platt geklopfte Daumen.

Es wiegt ungefähr so viel wie ein aktuelles Tablet gleicher Größe. Der Magnet im 15 Gramm schweren Stift haftet an der Seite des Scribe oder man schiebt den Stift in die Hülle.