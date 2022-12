Auf der hohen Kante Samsungs drehbares Smart TV GQ55QN85B für Quer- und Hochformate im Test Samsung hat seinem Neo-QLED-Fernseher GQ55QN85B einige nützliche Updates verpasst. Das Display lässt sich ins Hochformat drehen, es bietet praktische Sonderfunktionen für Gamer und dazu ein äußerst ansehnliches Bild. Von Ulrike Kuhlmann

Der 55-zöllige GQ55QN85B hat ein farbstabiles IPS-Panel mit lokal dimmbarem Backlight aus Mini-LEDs, die in 540 Zonen gruppiert sind. Der Kontrast ist mit über 1000:1 sehr hoch. Partiell fällt der In-Bild-Kontrast noch deutlich höher aus, sofern Weiß und Schwarz jeweils in unterschiedlichen Zonen liegt. Beim Übergang zwischen den Zonen zeigen Objekte am Schirm allerdings eine helle Aura. Um diesen Effekt zu vermeiden, bräuchte er viel mehr dimmbare Segmente im Hintergrundlicht oder ein OLED, das auf Pixelebene dimmt.

Wie bei Samsung bislang üblich, unterstützt der Fernseher HDR10 und HDR10+, aber kein Dolby Vision. Unabhängig davon gefiel uns die Wiedergabe kontraststarker HDR-Inhalte sehr gut, das Display zeigt eine beeindruckende Bildtiefe, für die satten Farben sorgen Quantenpunkte im Backlight. Gute Bildqualität bekommt man auch beim Fernsehen im Standard-Kontrastformat, zumindest wenn die gesendeten Bilder in ausreichender Qualität und HD-Auflösung ankommen.