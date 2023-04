IT-Nachrichten: KI, KI und – wichtig – KI

Neuerdings habe ich häufig das Gefühl, dass es keine IT-, sondern nur noch KI-Nachrichten gibt. Newsticker, Blogs, Social Media und auch mein RSS-Reader sind voll von dem Thema; sogar Feeds, die eigentlich nichts mit IT zu tun haben, treiben aktuell Säue namens GPT, LLaMA oder PaLM durchs Dorf. Insgeheim warte ich darauf, dass Meta (ehemals Facebook) bekannt gibt, nun "AI", "LLM" oder "Transformer" zu heißen.

c’t mischt fleißig mit, die vergangenen fünf Ausgaben in Folge hatten KI oder ChatGPT auf dem Cover. Da kann man schon mal ins Grübeln kommen, ob es denn nichts anderes mehr gibt. Aber: Die Aufregung um die KI mag zwar ein Hype sein, doch kein substanzloser. Anders als beim Metaversum, von dem es immer noch kaum mehr als vage Ideen gibt, oder Blockchain-Lösungen, deren ewige Versprechungen wenig mit den tatsächlichen Systemen zu tun haben, liefert KI schon jetzt ganz konkrete Anwendungen für Nutzer – und zwar in rauen Mengen.

KI schreibt für Sie Texte, malt Bilder, macht Hausaufgaben, produziert Videos, Präsentationen, Zusammenfassungen und so weiter. Und an bestehende Software wird KI angeflanscht, wo es nur geht: Suchdienste, Officeanwendungen, Chatsoftware, Browser, wer hat noch nicht, wer will nochmal? Natürlich sind fast alle Anwendungen "beta", können Mängel haben, Vorurteile reproduzieren, Falschinformation generieren und Lügen verbreiten. Man möge bitte vorsichtig und verantwortungsvoll sein, mahnen die Hersteller und verkünden im nächsten Atemzug drei neue Produkte, die jetzt mit KI kommen.

Solche Disclaimer können kaum verhehlen, dass die Firmen von der Aufmerksamkeitsökonomie getrieben sind und nicht von wohlüberlegten Produktplänen. Deshalb testen sie all diese Betaversionen auch nicht im stillen Kämmerlein, sondern so öffentlich wie möglich. Weil alle Welt mit diesen unfertigen und oft auch unüberlegten Systemen experimentieren darf, sehen wir uns in der Pflicht, das Treiben kritisch zu hinterfragen. Und schon steht wieder KI auf der Titelseite.