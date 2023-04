Leserforum

Google sperrt Webserver

Virenalarme: Scanner-Casting, c’t 9/2023, S. 3

Google nimmt sich inzwischen so einiges heraus. Bei mir wurde mein Webserver gesperrt, wegen möglichem Passwortabfischen. Die Info von Google war in etwa: „Da ist was, irgendwo, muttu beseitigen.“ Seltsamerweise gab es beim Zugriff über eine andere Domäne (.de statt .com) keine Probleme.

Schließlich gelang es mir, eine neue Überprüfung anzufordern. Die neue Überprüfung wurde mit etlichen Drohungen, so was wie „Ärgere uns nicht, wir können auch ganz anders“ angenommen. Die versprochene Rückmeldung kam und kam nicht. Nach über einer Woche kam eine Mail, dass jetzt alles in Ordnung sei. In den nächsten Tagen würde man wieder alles freigeben. Glücklicherweise ist es nur mein Familienserver.

umjum123

Nicht jeder kann gut präsentieren

Wie Hochschulen auf generative KI-Werkzeuge reagieren, c’t 9/2023, S. 14

Ich finde, dass Leute, die eher schüchtern sind beziehungsweise es generell unangenehm finden, wenn sie präsentieren müssen, diskriminiert werden, wenn einerseits gefordert wird, dass Studenten an sich fachlich überflüssige, nur „wegen KI“ eingeführte Präsentationen beziehungsweise mündliche Prüfungen machen müssen, aber andererseits es dafür im Studium keine kostenlosen Kurse zum Thema Präsentieren von Profis gibt, die auch gezielt auf schüchterne Studenten eingehen können.

Wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich in meinem gesamten Elektrotechnikstudium nur eine mündliche Prüfung, und das war ein nichttechnisches Wahlpflichtfach (eine Fremdsprache). Und ich denke auch nicht, dass es vor dem Beginn des Studiums, also in den Schulen, viel besser läuft. Da hatte ich pro Schulabschluss nur eine mündliche Prüfung, aber in weniger wichtigen Fächern.

So richtig wohl habe ich mich bei den Präsentationen nie gefühlt, weil mir das nicht so liegt und mir das vorher nie ein Profi gezeigt hat. Einen intensiven Kurs zum Thema Präsentieren hatte ich erst bekommen, nachdem ich mit einigen Jahren Berufserfahrung woandershin wechseln musste. Ist Teil eines Programms, an dem alle neuen Kollegen teilnehmen sollen, auch die mit Berufserfahrung. Bin noch heute sehr dankbar dafür.

notting

Hipsterspielerei

E-Bike mit App: VanMoof S5, c’t 9/2023, S. 78

Sieht gut aus und der Hintern schmerzt. Das ist also ausreichend für ein Stadtgefährt. Das Licht vorne ist ein Witz, da es eben nicht flexibel agieren kann, und bevor das Teil in den Straßenverkehr rollt, sollte man noch einige Teile nachrüsten. Die Klingel und Reflektoren wären da mal ein Anfang. 3000 Euro und dann ein Frontnabenmotor?

Rainer_B.

MeshCentral und Traefik

Server für Open-Source-Fernhilfe selbst betreiben, c’t 9/2023, S. 84

Vielen Dank für diesen tollen Artikel. MeshCentral ersetzt für mich jetzt TeamViewer komplett für die schnelle Fernwartung meines Windows-Rechners. Ich bin auch überrascht gewesen, wie gut der Remote-Desktop per Handy mit dem Browser funktioniert.

Den MeshCentral-Server habe ich auf einem Server installiert, auf dem ich schon Traefik als Reverse-Proxy im Einsatz hatte. Die ganze Installation hat damit nur wenige Minuten gedauert. Das docker-compose.yaml und das config.json muss man jedoch geringfügig anpassen.

derwunderer

Beispieldateien des Lesers: ct.de/yukj

Alternative Videoanruf

Zu Zeiten der Webkonferenzen, die in der Coronakrise hochgeschwommen sind, werden diese Tools langsam hinfällig, weil Programme wie Teams, Zoom und andere immer leistungsfähiger werden. Man kann da eine Fernsteuerung anfordern, auch wenn das Bild teilweise nicht so prickelnd ist.

Nite_Fly

Konfiguration ändern

Tipps & Tricks: Terminal eingefroren, c’t 9/2023, S. 178

Da mir das mit dem Einfrieren des Terminals wegen Strg+S auch immer wieder passierte, habe ich mal nachgeforscht, was man dagegen machen kann. Man kann in der Konfigurationsdatei des benutzten Terminals (z. B. ~/.bashrc, wenn bash benutzt wird) Folgendes eintragen, um dieses Verhalten abzuschalten:

stty -ixon

Jens Elstner Mail

Wozu nutzen?

FAQ: Giropay, c’t 9/2023, S. 182

Ich habe PayPal für Onlinezahlungen und Überweisungen an Freunde sowie ApplePay für den stationären Handel. Wozu also einen dritten Dienst nutzen, der nicht mehr kann als das, was ich bereits habe?

Kreuzfahrer

Einfach nutzen

Die Argumente, dass Giropay spät dran ist und nur in Deutschland funktioniert, sind ja richtig. Aber was ist so schwer daran, Giropay einzurichten und es zu nutzen, wenn es angeboten wird und sonst halt PayPal oder etwas anderes?

yettie

Degussa Bank ohne Giropay

Zumindest in einem Punkt muss ich diese Darstellung korrigieren: Die Degussa Bank bietet Giropay nicht mehr an. Auf der Webseite gibt es folgenden Hinweis:

„Mit unserer ComboCard und dem Sicherheitsverfahren 3-D Secure sind Ihre Online-Käufe einfach, sicher und direkt mit Ihrem Degussa Bank GiroKonto und der Degussa Bank Banking+Brokerage App möglich. Die Neu-Registrierung für Giropay bieten wir daher für Degussa Bank-Konten nicht mehr an. Als bisheriger Degussa Bank-Kontoinhaber und Nutzer von Giropay können Sie das Verfahren noch bei bestimmten Händlern bis 31.12.2023 nutzen.“

Rainer Böhm Mail

Stimmt, danke für den Hinweis.

Antivirus-Software bremst aus

Fehlalarme von Antivirus-Software korrigieren, c’t 9/2023, S. 162

Manchmal macht Antivirus-Software vieles langsamer. Dazu gibt es das Tool ETWAnalyzer, um ETW-Daten [Event Tracing for Windows, Anm. d. Red.] unter Windows zu analysieren. Damit habe ich schon viele Performance-Bugs in AV-Scannern gefunden, die auch gelöst wurden. Und man kann den AV-Overhead ganz gut quantitativ erfassen.

Alois Kraus

ETWAnalyzer: ct.de/yukj

Bild: ETWAnalyzer Der ETWAnalyzer untersucht, welche Prozesse unter Windows die Performance beeinträchtigen.

Verkäufer sind das Problem

i-Kfz: Die Onlineautozulassung zeigt, woran die Digitalisierung des Staates krankt, c’t 9/2023, S. 132

Meine Erfahrung zur Onlineanmeldung sind etwas anders. Das größte Problem sind die Verkäufer. Viele fragen nicht nach, ob man sein Auto online anmelden möchte und schicken daher den Fahrzeugbrief direkt zur Zulassungsstelle. Teilweise kennen sie diese Möglichkeit nicht. Meine zwei Autozulassungen in den letzten zwei Jahren konnte ich daher nicht online abwickeln.

Keine Ahnung, wie es in Hannover ist, aber in Frankfurt kann man nicht einfach zur Zulassungsstelle gehen und sein Auto zulassen und losfahren, wie im Artikel beschrieben. Auch hier benötigt man einen Termin mit mehreren Wochen Vorlauf. Das hat wenigstens den Vorteil, dass man genug Zeit hat, sich die Nummernschilder online zu bestellen.

Daniel Schröter Mail

Luft nach oben

Auch ich wollte einen e-Golf internetbasiert in Hamburg zulassen. Denn Termine für eine klassische „Umschreibung eines Fahrzeuges“ sind kurzfristig nicht zu bekommen. Für mich als Österreicher (ohne eID-Karte, und das dürfte bei den meisten in Deutschland lebenden Bürgerinnen und Bürger der EU und des EWR so sein) ist es auch sehr praktisch, das im Moment zur Identifizierung nur Scans vom Reisepass und einer aktuellen Meldebescheinigung nötig sind.

Aber ich wurde dann doch mehr oder weniger elegant ausgebremst. Zitat [vom Serviceportal in Hamburg, Anm. d. Red.]: „ACHTUNG: Wenn Sie ein E-Kennzeichen möchten, können Sie diesen Dienst nicht nutzen.“

Da ist noch Luft nach oben!

C. Stummer Mail

Auf den Leim gegangen

KI-System analysiert mittels Smartphonefotos Inhaltstoffe im Essen, c’t 8/2023, S. 40

Ich bin noch nie einem Aprilscherz derartig auf den Leim gegangen – wunderbar! Es wäre aber auch zu schön gewesen, wenn es tatsächlich geklappt hätte.

Ich habe sogar noch versucht, die Bilder im RAW-Modus hochzuladen, damit das Rauschen im IR-Bereich nicht von der JPG-Komprimierung verfälscht wird – leider vergebens. Dabei habe ich, seitdem ich mal einen Artikel über Spektroskopie mit Smartphones gelesen habe, immer auf eine solche Anwendung gewartet. Vielleicht klappt’s ja noch!

Markus P. Mail

Ergänzungen & Berichtigungen

Kein Scannen auf SMB-Freigaben

Nachfüllbare Multifunktionsdrucker mit lichtbeständiger Tinte, c’t 6/2023, S. 102

Anders als in der Tabelle angegeben scannt der Epson EcoTank ET-5170 nicht auf SMB-Netzwerkfreigaben.

