Vorsicht Kunde Schnarchnasig Zähe Reklamationsabwicklung bei Galaxus Fällt wichtige Hardware wie ein NAS wenige Wochen nach dem Kauf aus, erwartet man vom Verkäufer rasche Abhilfe. Das ist aber nicht für jeden Händler selbstverständlich. Von Tim Gerber

Willy H. gehört zu jenen Nutzern, die sich die Mahnung zu regelmäßigen Backups zu Herzen genommen und sich mit der richtigen Strategie auseinandergesetzt haben. Im Zuge dessen schaffte er sich Mitte November über den Online-Händler Galaxus ein NAS vom Typ TS-h973AX-32G des Herstellers QNAP an, das ihm am 14. November zum Preis von knapp 1400 Euro geliefert wurde. Am Tag darauf nahm er es in Betrieb und setzte dazu zwei Seagate-Festplatten vom Typ IronWolf mit je 16 Terabyte, zwei SSDs mit je ein Terabyte sowie zwei SSDs mit je 500 GByte als Cache in das Gehäuse ein.

Die Laufwerke verband er per iSCSI mit einem Dell-Server und konfigurierte das NAS so, dass es alle 15 Minuten eine als Schnappschuss (Snapshot) bezeichnete Aufzeichnung über den kompletten Status des Systems und der gespeicherten Daten anfertigt. Im Unterschied zu einem klassischen Backup dauert so ein Snapshot nur wenige Sekunden. Sollte ein Problem auftreten, kann der Anwender zu einem auf diese Weise aufgezeichneten Zustand zurückkehren. Dank höherer Speichereffizienz und Flexibilität im Vergleich zu herkömmlichen Sicherungsmethoden seien solche Snapshots die beste Methode zum Schutz von Daten, verspricht QNAP. Als Zeitraum, über den diese Snapshots gespeichert bleiben sollen, stellte Willy H. zwei Wochen ein.