Vorschau c't 11/2023 Ab 6. Mai im Handel und auf ct.de

Günstige SATA-SSDs

PCIe-SSDs sind schnell, günstig und passen in fast jeden PC. Aber eben nicht in jeden; für manch älteren PC sind SATA-SSDs die bessere Wahl. Wir testen aktuelle Modelle und vergleichen die Leistung bei unterschiedlichen Kapazitäten.

Wo die Zwei-Faktor-Authentifizierung versagt

Die Zeiten, in denen Sie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zuverlässig vor Hackern schützte, sind vorbei: Onlineschurken haben Wege gefunden, die Schutzfunktion zu umgehen und nutzen das bereits im großen Stil aus. Erfahren Sie, wie die Täter vorgehen und wie Sie sich schützen.

Frische E-Bikes für den Frühling

Die Sonne lacht, die Vögel zwitschern, die Räder rollen: Sechs neue E-Bikes zeigen im Vergleichstest, was sie können. Außerdem geben wir Ihnen Ratschläge für die Wahl des richtigen Rads und stellen Apps für Smartbikes vor.

Heim vernetzt mit KNX

In vielen Smart Homes arbeiten Geräte verschiedener Hersteller eher schlecht als recht zusammen. Ganz anders das Versprechen von KNX: Viele Hersteller, ein Ökosystem. Wie gut das funktioniert, was das kostet und wie Sie an ein KNX-Zuhause kommen, haben wir uns genauer angesehen.

KI erklärt den Stand der Forschung

Es ist mühsam, ein Forschungsthema zu überblicken und zu begreifen, was einzelne Veröffentlichungen dazu aussagen. Die sprachbegabten KI-Dienste in der c’t-Marktübersicht recherchieren Papers und Autoren, fassen Inhalte zusammen und beantworten sogar Fragen dazu.

Änderungen vorbehalten