Hätten Sie etwas Zeit? Günstiger Multifunktionsdrucker HP Smart Tank 5105 mit Tintentanks HP hat mit dem Smart Tank 5105 einen der preisgünstigsten Tintendrucker-Scanner-Kombis im Programm, der dank nachfüllbaren Tanks auch zu extrem geringen Tintenkosten druckt. Die Kröten, die man dafür schlucken muss, sind allerdings dick. Von Rudolf Opitz

Tintendrucker mit nachfüllbaren Tintentanks sind mindestens doppelt so teuer wie Patronenmodelle. Doch dafür gehört viel Tinte zum Lieferumfang, die für 6000 Farbseiten oder mehr reicht, und Originaltinte zum Nachfüllen gibt es für 10 bis 20 Euro pro Flasche. Bei Vieldruckern und Familien mit Schulkindern erfreuen sich Tintentankdrucker großer Beliebtheit. Die größte Modellauswahl bieten Canon und Epson, doch auch HP bleibt mit der Smart-Tank-5100er-Serie für Heimanwender am Ball.

Wir haben den HP Smart Tank 5105 ausführlich getestet, der zum Testzeitpunkt zu Straßenpreisen ab 200 Euro zu haben ist – für einen Tintentankdrucker mit Flachbettscanner ein Schnäppchen. An der Ausstattung des 5105 hat HP dafür aber an allen Ecken und Enden gespart. Das dünne Plastikgehäuse macht keinen sehr haltbaren Eindruck, das einfache Druckwerk nimmt Papier nur in geringer Menge von hinten an und bedruckt mangels Duplexers die Blätter nicht automatisch beidseitig. Statt menügeführter Bedienung am Gerät bekommt der Käufer nur wenige Standardfunktionen über billige Folientasten und ein unbeleuchtetes LC-Display mit Segmentanzeigen und festen Symbolen.